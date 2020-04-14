Украинский боксер Александр Усик в ближайшие время получит чемпионский пояс WBO

Об этом заявил промоутер кубинского боксера Фрэнка Санчеса Майк Борао, передает Sky Sports.

Он считает, что нынешний обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от своего титула.

"Джошуа освободит пояс WBO, чтобы не проводить защиту с Усиком. Просто предположение, но я думаю, что Усик в конечном итоге выиграет вакантный титул WBO в супертяжелом весе в течение следующих 12 месяцев. Фрэнк находится в хорошей позиции, чтобы бороться за чемпионство WBO, в случае, если так произойдет", – заявил Барао.

Ранее мы писали, что британский супертяж Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) назвал боксеров, которые по его мнению являются лучшими.

Об этом он рассказал, во время видеоинтервью с новостным порталом Fighthype.

«Я начну с IQ. Это сложно. Шугар Рэй Робинсон или Леонард. Я назову Леонарда, потому что он ближе к моей эре. «Держалку» я бы выбрал Эвандера Холифилда. Мужество и подбородок Эвандера Холифилда. Джеб – Ларри Холмса. Работа ног – Мухаммед Али. Движения головой – Майк Тайсон».

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.

Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.