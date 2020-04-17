Фанатам боксу зараз нелегко без справжніх поєдинків

Але в час, коли всі змушені перебувати вдома, шанувальники спорту влаштовують віртуальні бої.

До речі, промоутер Matchroom Boxing Едді Хирн вже замислюється над створенням власного боксерського симулятора.

Так, один з фанатів влаштував зустріч Ломаченка з Флойдом Мейвезером, так як українець нещодавно заявляв про бажання провести цей бій.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко розповів, з яким боксером хотів би битися в майбутньому



«Мені хотілося б змагатися з непереможним, тим, хто йде без поразок. Я б хотів спробувати себе з Мейвезером», – сказав Ломаченко.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонты Девіса

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.