Фанатам бокса сейчас нелегко без настоящих поединков

Но во время, когда все вынуждены находиться дома, поклонники спорта устраивают виртуальные бои.

К слову, промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн уже задумывается над созданием собственного боксерского симулятора.

Так, один из фанатов устроил встречу Ломаченко с Флойдом Мейвезером, так как украинец недавно заявлял о желании провести этот бой.

Напомним, что Василий Ломаченко рассказал, с каким боксером хотел бы сразиться в будущем



«Мне хотелось бы соревноваться с непобедимым, тем, кто идет без поражений. Я бы хотел попробовать себя с Мейвезером», – сказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.