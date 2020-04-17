Дівчина кращого 20-річного футболіста Жоау Фелікса, 18-річна Маргарида Корсейро, постала в купальнику

Відомо, що футболіст почав зустрічатися з Маргаридою, коли тій було всього 16 років. Пара приховувала відносини і лише нещодавно стало відомо про них, пише Рoliteka.net.

На знімку красуня з'явилася в купальнику разом з подругою. Судячи з підпису знімок був зроблений у 2017 році, тоді красуні було близько 15 років.

Маргарида позувала в чорному купальнику з відкритою спиною. Можна розгледіти всі достоїнства її фігури - тонку талію і пружні сідниці. Струнка красуня підняла руку вгору зі своєю не менш розкішною подругою. Обидві милувалися заходом і ніби проводжали сонце.

На руках дівчат - різні браслети, їх волосся розпущене. Загалом, вони виглядають неперевершено і таке не забудеться.

За 14 годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Юній дівчині футболіста написали про те, яка вона та її знайома чудові. Люди захопилися формами Корсейро, не в силах відірвати погляд.

Нагадаємо, дівчина Жоау Фелікса, який у минулому році отримав приз кращого молодого футболіста світу, все життя вболіває за лісабонський "Спортинг", але її не збентежило те, що коханий грав за команди суперника "львів" - "Бенфіку".

У грудні 2019 року красуня побувала з коханим на врученні премії "Globe Soccer Awards" в Дубаї. Це була їх перша спільна поява на публіці.

Проте в кінці лютого 2020 року з'явилися чутки, що між парою пробігла чорна кішка. Нібито футболіст листувався з незнайомкою і навіть пропонував їй зустріч у липні минулого року, проте та відмовилася, нагадавши, що у нього є дівчина.

Після цього Маргарида Корсейро відписалася від коханого в Instagram.

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