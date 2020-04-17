Девушка лучшего 20-летнего футболиста Жоау Феликса, 18-летняя Маргарида Корсейро, предстала в купальнике

Известно, что футболист начал встречатся с Маргаридой, когда той было всего 16 лет. Пара скрывала отношения и лишь недавно стало известно о них, пишет Рoliteka.net.

На снимке красотка предстала в купальнике вместе с подругой. Судя по подписи снимок был сделан в 2017 году, тогда красотке было около 15 лет.

Маргарида позировала в черном купальнике с открытой спиной. Можно разглядеть все достоинства ее фигуры - тонкую талию и упругие ягодицы. Стройная красотка подняла руку вверх со своей не менее фигуристой подругой. Обе любовались закатом и будто провожали солнце.

На руках девушек - различные браслеты, их волосы распущенные. В общем, выглядят они непревзойденно и такое не забудется.

За 14 часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Юной девушке футболиста написали о том, какая она и ее знакомая замечательны. Люди восхитились формами Корсейро, не в силах оторвать взгляд.

Напомним, девушка Жоау Феликса, который в прошлом году получил приз лучшего молодого футболиста мира, всю жизнь болеет за лиссабонский "Спортинг", но ее не смутило то, что возлюбленный играл за соперника команды "львов" - "Бенфику".

В декабре 2019 года красотка побывала с любимым на вручении премии "Globe Soccer Awards" в Дубае. Это было их первое совместное появление на публике.

Однако в конце февраля 2020 года появились слухи, что между парой пробежала черная кошка. Якобы футболист переписывался с незнакомкой и даже ей предлагал встречу в июле прошлого года, однако та отказалась, напомнив, что у него есть девушка.

После этого Маргарида Корсейро отписалась от возлюбленного в Инстаграм.

Напомним, что юная красотка показала, чем покорила лучшего футболиста мира: от такой красоты становится жарко

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