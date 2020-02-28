20-летний нападающий "Атлетико" Жоау Феликса пытался скрыть отношения с юной Маргаридой Корсейро

О том, что футболист встречается с 16-летней школьницей стало известно несколько лет назад, пишет Рoliteka.net. Сейчас девушке уже 18 лет, она является моделью и актрисой, а также любит путешествовать.

Девушка Жоау Феликса, который в прошлом году получил приз лучшего молодого футболиста мира, всю жизнь болеет за лиссабонский "Спортинг", но ее не смутило то, что возлюбленный играл за соперника команды "львов" - "Бенфику".

Пара любит проводить время вместе, несмотря ни на что, в том числе, гуляет по Мадриду и путешествует по миру. В декабре 2019 года красотка побывала с любимым на вручении премии "Globe Soccer Awards" в Дубае. Это было их первое совместное появление на публике.

Маргарида живет в пригороде Лиссабона, в городке Сантарену, однако часто бывает в Мадриде.

Как говорилось ранее, девушка является актрисой. Сегодня она играет одну из главных ролей в португальском сериале "Заложник".

Также Маргарида работала в модельном агентстве, и уже набрала более 400 тысяч подписчиков.

Напомним, жена бывшего "динамовца" Николая Морозюка, Ирина, опубликовала пост, на котором, по всей видимости, весело проводила время.

На кадрах она предстала в длинном пиджаке, надетом будто на голое тело. Из-под наряда выглядывала пышная грудь Ирины.

Девушка засучила рукава, выставив напоказ все свои тату на руках. В это время на нее полетел мячик, который даже ударил по голове модель, но у последней это вызвало лишь улыбку.

Ранее мы писали, что жена футболиста села на колени и расставила ноги. Волосы девушка убрала в высокий хвост и посмотрела в камеру. Также на красотке - надеты наушники.

Ирина приоткрыла пухлые губы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Стоит отметить, что жена экс-динамовца засветила и свои различные татуировки.

Напомним также, что возлюбленная футболиста позировала в розовом боди на тонких бретельках.

Откровенный наряд обтянул пышный бюст девушки и подчеркнул тонкую талию.

Напомним, что жена футболиста посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, жена футболиста показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена футболиста «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.