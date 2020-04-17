Промоутер Боб Арум заявив, що бій Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) і Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО) відбудеться не раніше осені

За словами Арума, поєдинок буде організований у вересні або жовтні.

Для Ломаченка це буде найдовша пауза в кар'єрі - більше року. Останній раз він бився 31 серпня 2019 року проти Люка Кемпбелла.

До речі, Теофимо Лопес продовжує ображати українця Василя Ломаченка, який є його наступним суперником.

Американець розповів, що думає про Ломаченка в інтерв'ю YouTube-каналу.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати кращим з нас двох.

Це може статися тільки у мене. Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. "Ось л*но, він вийшов битися". Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Лопес зізнався, що його дратує характер українця: "Це зарозумілий с*кін син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті і крові".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.