Промоутер Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО) состоится не раньше осени

По словам Арума, поединок будет организован в сентябре или октябре.

Для Ломаченко это будет самый долгий "простой" вне ринга в карьере - больше года. Последний раз он бился 31 августа 2019 года против Люка Кэмпбелла.

К слову, Теофимо Лопес продолжает оскорблять украинца Василия Ломаченко, который является его следующим соперником.

Американец рассказал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу.

"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих.

Это может получиться только у меня. Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.

Лопес признался, что его раздражает характер украинца: "Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.