Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що не буде боксувати проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), якщо зустріч буде запланована без вболівальників

Слова американця наводить The Ring.

«Це зовсім інша річ без уболівальників. Якщо ви скажете Леброну грати без глядачів – він не буде собою. Це зробить Нью-Йорк, Madison Square Garden – місця, які я люблю… Ти не отримаєш належну енергію ніде. Фанати роблять все набагато цікавіше, їх присутність, як наркотик, я залежний від нього. Без них все буде виглядати, як звичайний спаринг. Я б не вийшов на такий бій. Все, що я роблю – для фанатів. Я присвячую всі фанатам, так що це теж повинен зробити з ними».

До слова, бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом не відбудеться

Поєдинок повинен був відбутися 30 травня в Нью-Йорку (США).

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Раніше ми писали, що якщо бій відбудеться, то чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес запрацює рекордний для себе гонорар за бій проти володаря поясів за версією WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка.

За даними джерела, за вихід на ринг Лопес заробить 2,5 мільйона доларів. Ломаченко заробить 4,5 мільйона доларів.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.