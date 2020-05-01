Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як відпочиває у Хмельницькому

На фото Марина лежала на піску в чорному купальнику, залишивши волосся розпущеним. Бех одну ногу зігнула і закрила очі від задоволення. Завдяки цьому фото вийшло сонячним і ніжним. Якщо вірити геометке, то Романчук лежала на пляжі в Хмельницькому, на тлі можна побачити водоймище, а ще трохи далі - багатоповерхівки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я просто насолоджуюся моментом "Я закриваю очі і мрію про те, чого хочу завтра", - написала Марина під фото.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написати кілька коментарів:

"Дуже излучиющая, дуже смертельно", "Романтичка", "Чудово", "Прекрасно".

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала фотографію з відпочинку в Буковелі.

24-річна спортсменка на фото сидить в одному купальнику на ліжку. Фотограф зробив акцент в кадрі на пружні стегна легкоатлетки.

"Коли у тебе в душі просто теплі спогади", - підписала фото українка.

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила архівних знімком з тренування, де вона демонструє бездоганну фігуру.

«Я сумую за своїм краще легкоатлетичного стадіону і чекаю, коли закінчиться карантин», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку спортсменка позує на стадіоні, демонструючи елегантне і підтягнуте тіло. Не обійшли стороною знімок і шанувальники Бех-Романчук.

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