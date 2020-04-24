Спортсменка также ответила на личный вопрос

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно тренируется во время карантина

Так, спортсменка в Instagram ответила на несколько вопросов подписчиков, относительно ее фигуры.

Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде.

К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина.

На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.

"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.

К слову, 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.

Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.

На новом фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

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