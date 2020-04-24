Украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно тренируется во время карантина
Так, спортсменка в Instagram ответила на несколько вопросов подписчиков, относительно ее фигуры.
Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде.
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К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина.
На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.
"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.
К слову, 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.
Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.
На новом фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.
Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.
Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.