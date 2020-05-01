Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает в Хмельницком
На фото Марина лежала на песке в черном купальнике, оставив волосы распущенными. Бех одну ногу согнула и закрыла глаза от удовольствия. Благодаря этому фото получилось солнечным и нежным. Если верить геометке, то Романчук лежала на пляже в Хмельницком, на фоне можно увидеть водоем, а еще немного дальше - многоэтажки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я просто наслаждаюсь моментом "Я закрываю глаза и мечтаю о том, чего хочу завтра", - написала Марина под фото.
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Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написать несколько комментариев:
"Очень излучиющая, очень смертельно", "Романтичка", "Прекрасно", "Потрясающе".
Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала фотографию с отдыха в Буковеле.
24-летняя спортсменка на фото сидит в одном купальнике на кровати. Фотограф сделал акцент в кадре на упругие бедра легкоатлетки.
"Когда у тебя в душе просто теплые воспоминания", - подписала фото украинка.
Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила архивным снимком с тренировки, где она демонстрирует безупречную фигуру.
«Я скучаю по своему лучшему легкоатлетическому стадиону и жду, когда закончится карантин», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке спортсменка позирует на стадионе, демонстрируя элегантное и подтянутое тело. Не обошли стороной снимок и поклонники Бех-Романчук.
Напомним, украинская легкоатлетка Левченко похвасталась формой на карантине
А еще Politeka писала, что украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе
Также Politeka сообщала, что легкоатлетка Бех-Романчук приспустила рубашку и сверкнула идеальными изгибами