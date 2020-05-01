Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает в Хмельницком

На фото Марина лежала на песке в черном купальнике, оставив волосы распущенными. Бех одну ногу согнула и закрыла глаза от удовольствия. Благодаря этому фото получилось солнечным и нежным. Если верить геометке, то Романчук лежала на пляже в Хмельницком, на фоне можно увидеть водоем, а еще немного дальше - многоэтажки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я просто наслаждаюсь моментом "Я закрываю глаза и мечтаю о том, чего хочу завтра", - написала Марина под фото.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написать несколько комментариев:

"Очень излучиющая, очень смертельно", "Романтичка", "Прекрасно", "Потрясающе".

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала фотографию с отдыха в Буковеле.

24-летняя спортсменка на фото сидит в одном купальнике на кровати. Фотограф сделал акцент в кадре на упругие бедра легкоатлетки.

"Когда у тебя в душе просто теплые воспоминания", - подписала фото украинка.

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила архивным снимком с тренировки, где она демонстрирует безупречную фигуру.

«Я скучаю по своему лучшему легкоатлетическому стадиону и жду, когда закончится карантин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке спортсменка позирует на стадионе, демонстрируя элегантное и подтянутое тело. Не обошли стороной снимок и поклонники Бех-Романчук.

Напомним, украинская легкоатлетка Левченко похвасталась формой на карантине

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