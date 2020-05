View this post on Instagram

Александр Усик @usykaa принял участие в уроке Всеукраинской школы онлайн, где вспомнил свои школьные годы. Как вы учились в школе?💼 #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#ukraine#усик#ломаченко#украина#карантин#школа#