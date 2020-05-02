Знаменитий український боксер Олександр Усик розповів про своє навчання в школі і дав пораду українським батькам

Відомий спортсмен взяв участь в уроці Всеукраїнської школи онлайн. Як повідомляє Politeka.net, фрагментом відповідного відео поділився у своєму Instagram друг Усика Василь Ломаченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Під час уроку боксер згадав про те, як сам вчився у школі. Розповідав він про це українською мовою. Боксер зізнався, що сам він ставився до навчання як типовий спортсмен – недостатньо серйозно. Однак, тепер він зрозумів, що це було неправильно.

Усик також дав важливу пораду всім українським батькам.

«Ну, як я вчився? Як спортсмен…Але ні, це так не працює. Так що потрібно у школі вчитися, батькам потрібно трохи змушувати своїх дітей, змушувати себе. Потім буде краще», - розповів спортсмен.

Українці тут же взялися коментувати його заяву. Більшість, при цьому, згідна зі словами боксера. Люди також раді, що спортсмен нарешті заговорив українською мовою.

«все правильно», «Круто українською навалює. Я дочекався цього моменту», «Санька красень», «українською, молодець», «Змушувати себе це на першому місці», - пишуть українці.

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