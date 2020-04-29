Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях боксера Александра Усика

Заявление экс-футболист сделал в прямом эфире в аккаунте Tribuna.com.

«В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми», — сказал Левченко.

Кроме того, бывший хавбек сборной Украины заявил, что ни с одним высказыванием боксера не согласен — ни о Крыме, ни о вирусе, ни в других вопросах.

Он отметил, что заявления боксера об употреблении чеснока, причащениях и целовании иконок, как способах противодействия вирусу, являются глупыми.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик призывал украинцев посещать храмы, несмотря на карантин.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все ерунда, друзья. Ходите в храм причащаться, исповедуйтесь и тогда будет все хорошо", – говорил он.

Также Усик недавно рассказал, нужно ли заниматься боксом женщинам.

Так, Усик заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”. Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.

“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".