Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях боксера Александра Усика

Заявление экс-футболист сделал в прямом эфире в аккаунте Tribuna.com.

«В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми», — сказал Левченко.

Кроме того, бывший хавбек сборной Украины заявил, что ни с одним высказыванием боксера не согласен — ни о Крыме, ни о вирусе, ни в других вопросах.

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Он отметил, что заявления боксера об употреблении чеснока, причащениях и целовании иконок, как способах противодействия вирусу, являются глупыми.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик призывал украинцев посещать храмы, несмотря на карантин.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все ерунда, друзья. Ходите в храм причащаться, исповедуйтесь и тогда будет все хорошо", – говорил он.

Александр Усик

Также Усик недавно рассказал, нужно ли заниматься боксом женщинам.

Так, Усик заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”. Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.

“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".