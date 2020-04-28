Ветеран АТО Леонид Остальцев жестко раскритиковал Александра Усика за его гражданскую позицию

"Александр, будучи чемпионом мира по боксу, будучи украинцем, а вы себя таковым считаете, будучи мужчиной, который все же чего-то стоит, вы обязаны иметь четкую и обоснованную позицию, а не полтора часа "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе", - заявил Остальцев.

Остальцев вспомнил свой предыдущий конфликт с Усиком, где назвал боксера обезьяной.

"Хочу сказать, что вы даже не обезьяна - обезьяны в целом мирные животные. Много беды от них не бывает. Вас, Александр, я хочу назвать другим словом - вы обычный манкурт. И, конечно, я приглашаю к себе на разговор один-на-один, потому что отвечаю за свои слова и поступки лично и всегда", - добавил Остальцев.

К слову, украинцев разозлило последнее интервью знаменитого боксера Александра Усика

Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ. По его словам, россияне не виноваты в том, что произошло на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили".

Спортсмен поплатился за свои заявления, ведь украинцы в сети разнесли его по полной программе. Многие украинцы отмечали, что разочарованы в боксере после этого интервью. Другие пытались найти причину таких слов, предположив, что это последствия "сильных ударов в голову".

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".