33-летний украинский боксер Александр Усик растрогал сеть видео со своей 10-летней дочкой Елизаветой
Как передает Politeka.net, спортсмен поделился роликом в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал тренировку с маленькой Лизой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Отец с дочкой не теряют время зря на карантине: вооружившись боксерскими перчатками девочка учится правильно наносить удары и защищаться. На кадрах Усик демонстрирует некоторые элементы бокса, которые Елизавета успешно за ним повторяет. Заметно, как она старается. Спортсмен стоит к камере лицом, а вот дочка - спиной.
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За сутки пост Александра собрал более 200 000 просмотров и уйму комментариев.
"Какая милота😍🙌"
"Тренер мечта 😜🙌"
"На это можно смотреть вечно. Молодцы"
"Вся в папу"
"Дядя Саша чему дочь учите?)))" - "этому должен учить каждый отец свою дочь, в сегодняшнем жестоком мире"
"Лиза так выросла🥰👍"
Ранее мы сообщали, промоутер Усика Александр Красюк высказался о следующем поединке своего подопечного. В комментарии порталу BoxingNews24 Красюк заявил, что бой против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) станет самым серьезным вызовом в профи карьере Александра.
«Чисора – настоящий супертяжеловес. Он сильный и тяжелый, у Дерека есть огромный опыт в хэвивейте. Чисора дрался с Виталием Кличко и Дэвидом Хэем. Он выходил в ринг практически со всеми серьезными оппонентами среди нынешних супертяжеловесов. Чисора знает, как вести себя на ринге. На данном этапе Чисора может стать самым серьезным вызовом в профессиональной карьере Усика. В хэвивейте бойцы бьют немного сильнее, чем в первом тяжелом весе».
Этот бой должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии состязание перенесли.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний