Промоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк, высказался о следующем поединке своего подопечного

В комментарии порталу BoxingNews24 Красюк заявил, что бой против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) станет самым серьезным вызовом в профи карьере Александра.

«Чисора – настоящий супертяжеловес. Он сильный и тяжелый, у Дерека есть огромный опыт в хэвивейте. Чисора дрался с Виталием Кличко и Дэвидом Хэем. Он выходил в ринг практически со всеми серьезными оппонентами среди нынешних супертяжеловесов. Чисора знает, как вести себя на ринге. На данном этапе Чисора может стать самым серьезным вызовом в профессиональной карьере Усика. В хэвивейте бойцы бьют немного сильнее, чем в первом тяжелом весе».

К слову, британский супертяжеловес Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Отметим, что самый дешевый билет на бой Усик-Чисора можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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