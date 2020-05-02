"Потом будет лучше"

Знаменитый украинский боксер Александр Усик рассказал о своей учебе в школе и дал совет украинским родителям

Известный спортсмен принял участие в уроке Всеукраинской школы онлайн. Как сообщает Politeka.net, фрагментом соответствующего видео поделился в своем Инстаграм друг Усика Василий Ломаченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Во время урока боксер вспомнил о том, как сам учился в школе. Рассказывал он об этом на украинском языке. Боксер признался, что сам он относился к учебе как типичный спортсмен – недостаточно серьезно. Однако, теперь он понял, что это было неправильно.

Усик также дал важный совет всем украинским родителям.

«Ну, как я учился? Как спортсмен…Но нет, это так не работает. Так что нужно в школе учиться, родителям нужно немного заставлять своих детей, заставлять себя. Потом будет лучше», - рассказал спортсмен.

Украинцы тут же принялись комментировать его заявление. Большинство, при этом, согласно со словами боксера. Люди также рады, что спортсмен наконец заговорил на украинском языке.

«все правильно», «Круто по-украински наваливает. Я дождался этого момента», «Санька красавчик», «На украинском, молодец», «Заставлять себя это на первом месте», - пишут украинцы.

Напомним, экс-футболист сборной Украины гневно высказался об Усике: "Я даже не знаю, как это...".

Как сообщала Politeka, ветеран АТО наехал на Усика за "дружбу" с Россией, видео: "Даже не обезьяна".

Также Politeka писала, что Александр Усик показал дочку в боксерских перчатках, домашнее видео: "Вся в папу".