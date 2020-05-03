Український боксер Олександр Усик поділився про труднощі, які йому довелося пережити на початку кар'єри

Так, під час виступу на Dream BIG Forum спортсмен поділився, що потрапив в "лапи слави".

Причиною "зіркової хвороби" стали події 2006 року, коли він став призером дорослого чемпіонату Європи.



"Звичайно, я думав, що я дуже крутий. Навіть не пам'ятаю, по-моєму, ми навіть посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор", - поділився боксер.

Крім того, його відвідало бажання завершити кар'єру після того, як він програв кілька боїв.

Все ж таки, як зазначив Усик, він зміг подолати цей складний етап і повернутися в бокс.

Раніше, в одному з інтерв'ю, український супертяж заявив, що жінкам не варто займатися боксом, оскільки так вони “втрачають свою жіночність”.

Боксер переконаний, що “жінка – повинна радувати око чоловіка, який повинен її захищати, а іноді і радувати”.

“Жінки повинні робити щось красиве і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво”, – сказав Усик.

Нагадаємо, экс-футболіст збірної України гнівно висловився про Усике: "Я навіть не знаю, як це...".

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