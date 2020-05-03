Украинский боксер Александр Усик поделился о трудностях, которые ему пришлось пережить в начале карьеры
Так, во время выступления на Dream BIG Forum спортсмен поделился, что попал в "лапы славы".
Причиной "звездной болезни" стали события в 2006 года, когда он стал призером взрослого чемпионата Европы.
"Естественно, я думал, что я очень крутой. Даже не помню, по-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", - поделился боксер.
Банки меняют правила приема платежей, грядут массовые проверки карт и штрафы: заявление НБУ
Келли Гейл из "Victoria’s Secret" поразила идеальными рельефами в купальнике: "Фантастика"
ПриватБанк срочно предупредил о трудностях: запасайтесь наличкой
Выход из карантина, новые правила перевода денег и обвал доллара - главное за ночь
Кроме того, его посетило желание завершить карьеру после того, как он проиграл несколько боев.
Тем не менее, как отметил Усик, он смог преодолеть этот сложный этап и вернуться в бокс.
Ранее, в одном из интервью, украинский супертяж заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”.
Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.
“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.
Напомним, экс-футболист сборной Украины гневно высказался об Усике: "Я даже не знаю, как это...".
Как сообщала Politeka, ветеран АТО наехал на Усика за "дружбу" с Россией, видео: "Даже не обезьяна".
Также Politeka писала, что Александр Усик показал дочку в боксерских перчатках, домашнее видео: "Вся в папу".