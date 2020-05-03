25-річна іспанська красуня Джорджина Родрігес, яка зараз насолоджується статусом нареченої футболіста Кріштіану Роналду, приголомшила шанувальників новим знімком

Дівчина, яка підкорила серце знатного португальського ловеласа і навіть змусила його серйозно задуматися про одруження, не втомлюється демонструвати своєму мачо, яку королеву він собі відхопив, передає Politeka.net.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася провокаційним знімком, на якому розвішує прання на терасі особняка.

Все б нічого, якби не зовнішній вигляд красуні, якій, безумовно, є що показати. Домашній лук Джорджіни – це трусики танга, спортивна кофта, білі шкарпетки, кросівки і кепка.

Дівчину сфотографували зі спини, тому всі бажаючі можуть роздивитися апетитні форми моделі і в черговий раз позаздрити Роналду, якому ця жінка народила дочку.

Знімок зібрав мільйони лайків і десятки тисяч захоплених коментарів.

Джорджина – відома модель і танцівниця. До знайомства з Кріштіану вона підкорювала світ моди, правда, не дуже успішно.

Однак після початку роману з бомбардиром «Реал Мадрид» Родрігес уклала контракт з модельним агентством UNO Models, а також замовила портфоліо у популярного іспанського фотографа Хав'єра Лопеса.

Зараз дівчина переключилася на сім'ю. Їй доводиться не тільки брати участь у вихованні дітей, але і прекрасно виглядати: статус супутниці легендарного форварда зобов'язує регулярно з'являтися на червоних доріжках престижних футбольних премій.

Після пологів Родрігес продовжила роботу фотомоделлю, рекламуючи нижню білизну торгової марки Yamamay, а також парфумерію бренду Twinset.

Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережу відвертим фото.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила зізнання, на яке всі давно чекають: «Є в наших планах».