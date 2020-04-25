Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес заставила миллионы мужчин завидовать своему избраннику

Девушка, известная своей любовью к спорту, поделилась на странице в Instagram видео домашней тренировки и буквально взорвала интернет, передает Politeka.net.

Во время карантина ни легендарный футболист, ни его гражданская супруга не страдают от нехватки активности. Четверо детей Криштиану, из которых дочка Алана-Мартина – общий ребенок, появившийся у пары два года назад, не дают скучать.

Кроме того, отличную физическую форму и Джорджина, и ее возлюбленный поддерживают, занимаясь в домашнем спортзале.

Видео одной из таких тренировок и поделилась испанская красотка. Она выполнила комплекс упражнений для укрепления мышц ног и ягодиц. На ней – розовый топ и такого же цвета спортивные лосины, которые плотно облегают аппетитные формы 25-летней модели.

Всего за сутки видео собрало свыше четырех миллионов просмотров!

Отметим, что после родов Родригес быстро вернула себе былые формы и продолжила работу фотомоделью, рекламируя нижнее белье торговой марки Yamamay и парфюмерию бренда Twinset.

Джорджина и Криштиану впервые увидели друг друга на модном показе марки Dolce&Gabbana в VIP-зоне ориентировочно в середине 2016 года. К тому времени девушка уже начала модельную карьеру, а нападающий испанской сборной успел расстаться с предыдущей пассией — победительницей конкурса красоты «Мисс Испания – 2014» Дезире Кордеро.

9 января 2017 года пара открыто появилась на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе во время вручения спортсмену его четвертого кубка «Золотой мяч» вместе с Криштиану-младшим и матерью Роналду. По многочисленным фото видно, что мама бомбардира Мария Долореш довольна выбором сына и всячески поддерживает девушку.

Пара планировала свадьбу после Чемпионата мира-2018, однако потом решиди не торопиться и обустроить семейное гнездо. Они переехали в Турин, где у них особняк с восьмью спальными комнатами.

Напомним, невеста Роналду взбудоражила сеть откровенным фото.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».