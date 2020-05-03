25-летняя испанская красотка Джорджина Родригес, которая сейчас наслаждается статусом невесты футболиста Криштиану Роналду, ошеломила поклонников новым снимком

Девушка, которая покорила сердце знатного португальского ловеласа и даже заставила его серьезно задуматься о женитьбе, не устает демонстрировать своему мачо, какую королеву он себе отхватил, передает Politeka.net.

Так, на своей странице в Instagram девушка поделилась провокационным снимком, на котором развешивает стирку на террасе особняка.

Все бы ничего, если бы не внешний вид красотки, которой, безусловно, есть что показать. Домашний лук Джорджины – это трусики танга, спортивная кофта, белые носки, кроссовки и кепка.

Девушку сфотографировал со спины, поэтому все желающие могут рассмотреть аппетитные формы модели и в очередной раз позавидовать Роналду, которому эта женщина родила дочь.

Снимок собрал миллионы лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Джорджина – известная модель и танцовщица. До знакомства с Криштиану она покоряла мир моды, правда, не очень успешно.

Однако после начала отношений с бомбардиром «Реал Мадрид» Родригес заключила контракт с модельным агентством UNO Models, а также заказала портфолио у популярного испанского фотографа Хавьера Лопеса.

Сейчас девушка переключилась на семью. Ей приходится не только участвовать в воспитании детей, но и великолепно выглядеть: статус спутницы легендарного форварда обязывает регулярно появляться на красных дорожках престижных футбольных премий.

После родов Родригес продолжила работу фотомоделью, рекламируя нижнее белье торговой марки Yamamay, а также парфюмерию бренда Twinset.

Напомним, невеста Роналду взбудоражила сеть откровенным фото.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».