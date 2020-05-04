Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі росіянин Микола Валуєв розповів, чому перестав спілкуватися з чемпіоном WBC Віталієм Кличком



«У нас з Віталієм дуже періодичні відносини, особливо після 2014 року. Так як ми більше говоримо про спорт, тут навряд чи є місце політичних міркувань. Я скажу, що мені дуже не сподобалося те, що відбувалося в Україні. Я і досі так вважаю.



Напевно, це послужило причиною абсолютного припинення нашого спілкування. Хоча я думаю, що при зустрічі ми б, безумовно, знайшли тему для розмови. Тому що куди б нас доля не закидала, світ спорту людей так чи інакше об'єднує», – сказав Валуєв.

Раніше ми писали, що екс-боксер, а зараз депутат Держдуми РФ, Микола Валуєв відзначився маревною заявою про "метод" припинення конфлікту на Донбасі

За його словами, тільки якщо розділити Україну на частини, можна домогтися світу.

Таку заяву він зробив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ.

"Рішення цієї проблеми - тільки в розмежування територій. Я розумію, що будь-яка унітарна держава буде з небажанням відпускати цілі області у вільне плавання. Але був втрачений політичний момент, і можливість мирного вирішення теж була упущена", - упевнений Валуєв, передає sport.ua.

За його словами, також треба задіяти і миротворців.

"Тільки чіткий поділ сторін за якусь лінію вліво-вправо, з обов'язковим буфером у вигляді миротворців, наприклад, і щоб кожен розумів міру своєї території, за яку не можна заходити – тільки так можна вирішити проблему. На мій погляд, це єдиний шлях", - заявив Валуєв.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.