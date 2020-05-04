Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев рассказал, почему перестал общаться с чемпионом WBC Виталием Кличко



«У нас с Виталием очень периодические отношения, особенно после 2014 года. Так как мы больше говорим о спорте, здесь вряд ли есть место политическим рассуждениям. Я скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю.



Наверное, это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы, безусловно, нашли тему для разговора. Потому что куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта людей так или иначе объединяет», – сказал Валуев, передает sport.ua

Ранее мы писали, что экс-боксер, а сейчас депутат Госдумы РФ, Николай Валуев отличился бредовым заявлением о "методе" прекращение конфликта на Донбассе

По его словам, только если разделить Украину на части, можно добиться мира.

Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

"Решение этой проблемы - только в разграничении территорий. Я понимаю, что любое унитарное государство будет с неохотой отпускать целые области в свободное плавание. Но был упущен политический момент, и возможность мирного решения тоже была упущена", - уверен Валуев.

По его словам, также нужно задействовать и миротворцев.

"Только четкое разделение сторон по какую-то линию влево-вправо, с обязательным буфером в виде миротворцев, например, и чтобы каждый понимал меру своей территории, за которую нельзя заходить – только так можно решить проблему. На мой взгляд, это единственный путь", - заявил Валуев.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.