Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев рассказал, почему перестал общаться с чемпионом WBC Виталием Кличко
«У нас с Виталием очень периодические отношения, особенно после 2014 года. Так как мы больше говорим о спорте, здесь вряд ли есть место политическим рассуждениям. Я скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю.
Наверное, это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы, безусловно, нашли тему для разговора. Потому что куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта людей так или иначе объединяет», – сказал Валуев, передает sport.ua
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По его словам, только если разделить Украину на части, можно добиться мира.
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Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.
"Решение этой проблемы - только в разграничении территорий. Я понимаю, что любое унитарное государство будет с неохотой отпускать целые области в свободное плавание. Но был упущен политический момент, и возможность мирного решения тоже была упущена", - уверен Валуев.
По его словам, также нужно задействовать и миротворцев.
"Только четкое разделение сторон по какую-то линию влево-вправо, с обязательным буфером в виде миротворцев, например, и чтобы каждый понимал меру своей территории, за которую нельзя заходить – только так можно решить проблему. На мой взгляд, это единственный путь", - заявил Валуев.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
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