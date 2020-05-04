Український боксер Олександр Усик звернувся до українців, які не вірять в Бога

"Я, як віруюча людина, дуже часто звертаюся до Всевишнього, але є люди, які абсолютно ні в що не вірять. Просто вірте у світ, тому що світ насправді дуже добрий і барвистий. Вам обов'язково повернеться та гидота, яку ви кидаєте в світ, у людини, в ще когось. Це закон карми", – сказав Усик в ефірі Youtube-каналу.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину.

«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.

Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аваріях, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.

Олександр Усик ділився думкою щодо вірусу. Він повідомляв, що не варто панікувати через епідемію.

"Паніка біжить попереду нас. Паніка породжує паніку. Найчастіше, коли один панікує - дев'ять навколо теж починають панікувати. Так от, цього панікера потрібно заспокоїти, замотати йому рот скотчем і все. Друзі, раціонально розсудіть самі. Подивіться в дзеркало і задайте собі питання: якщо навіть не дай Бог щось там трапиться, чи є рішення? Якщо є - чудово. Це не проблема, не треба панікувати. Немає рішення? Все, чекайте своєї години", - сказав Усик у прямому ефірі в Instagram.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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