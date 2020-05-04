Украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам, которые не верят в Бога
"Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы", – сказал Усик в эфире Youtube-канала.
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина.
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«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.
Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.
Александр Усик делился мнением относительно вируса. Он сообщал, что не стоит паниковать из-за эпидемии.
"Паника бежит впереди нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует - девять вокруг тоже начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Друзья, рационально рассудите сами. Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если даже не дай Бог что-то там случится, есть ли решение? Если есть - замечательно. Это не проблема, не надо паниковать. Нет решения? Все, ждите своего часа", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".
Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".