Менеджер британського супертяжа Дерека Чісори (31-9, 23 КО) Девід Хей розповів про підготовку до бою проти британця Олександра Усика (17-0, 13 КО)

Хей в черговий раз пообіцяв українцю, що для нього це буде дуже важке випробування. Про це він розповів в інтерв'ю Talk Sport.

«Дерек Чісора програв дев'ять боїв, багато хто думає, що він вже пройшов свій пік, але, повірте мені, він так пахав у тренувальному таборі, чого з ним я не бачив ще ніколи: спаринги, фізика…

Він дисциплінований, їсть правильно, спить, скільки потрібно, не робить дурниць, як у минулому,через що він і програв ці дев'ять боїв. Він їх не мав віддавати. Тривалий час він був не в кращій формі і з не найкращими думками, але зараз все інакше.

Я думаю, Усик прорахувався, наскільки хороший Чісора. Він не розуміє, наскільки він сильний. Він, як бик, як скеля, і він все ще тренується».

До речі, Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

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