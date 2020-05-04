Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (31-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о подготовке британца к бою против Александра Усика (17-0, 13 КО)

Хэй в очередной раз пообещал украинцу, что для него это будет очень тяжелое испытание. Об этом он рассказал в интервью Talk Sport.

«Дерек Чисора проиграл девять боев, многие думают, что он уже прошел свой пик, но, поверьте мне, он так пахал в тренировочном лагере, чего с ним я не видел еще никогда: спарринги, физика…

Он дисциплинирован, ест правильно, спит, сколько нужно, не делает глупостей, как в прошлом, из-за чего он и проиграл эти девять боев. Он их не должен был отдавать. Длительное время он был не в лучшей форме и с не лучшими мыслями, но сейчас все иначе.

Я думаю, Усик просчитался, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько он силен. Он, как бык, как скала, и он все еще тренируется».

К слову, Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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