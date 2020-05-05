Український боксер Олександр Усик опублікував відео, в якому "налякав" диванних експертів, які його критикують

"Перш ніж щось сказати, подумайте! Одного разу, ви можете увійти не в ті двері!", - йдеться в ролику.

До речі, українського боксера Олександра Усика жорстко розкритикували українці за його останнє інтерв'ю



Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів в РФ.

За його словами, росіяни не винні в конфлікті на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, що на горі, чогось не поділили".

"У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я продовжую спілкуватися з ними. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, що на горі, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються з тієї чи іншої ситуації. А ми один одного хаємо, обзиваємо", - розповів Олександр.

Спортсмен поплатився за свої заяви, адже українці в мережі рознесли його по повній програмі. Багато українців відзначали, що розчаровані у боксера після цього інтерв'ю. Інші намагалися знайти причину таких слів, припустивши, що це наслідки "сильних ударів в голову".

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

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