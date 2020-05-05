Украинский боксер Александр Усик опубликовал видео, в котором "припугнул" критикующих его диванных экспертов

"Прежде чем что-то сказать подумайте! Однажды, вы можете войти не в ту дверь!", - говорится в ролике.

К слову, украинского боксера Александра Усика жестко раскритиковали украинцы за его последнее интервью



Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ.

По его словам, россияне не виноваты в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили".

"У меня очень много знакомых, друзей есть там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются по той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем", - рассказал Александр.

Спортсмен поплатился за свои заявления, ведь украинцы в сети разнесли его по полной программе. Многие украинцы отмечали, что разочарованы в боксере после этого интервью. Другие пытались найти причину таких слов, предположив, что это последствия "сильных ударов в голову".

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".