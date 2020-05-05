Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що допомагає Олександру Усику (17-0, 13 КО) готуватися до бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО)

Так, нещодавно Кличко був спаринг-партнером у екс-чемпіона крузервейту.

«Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповідь на багато питань. До цього поєдинку Сашко готовий. Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому. Будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З величезним задоволенням. І абсолютно безкоштовно».

До речі, менеджер британського супертяжа Дерека Чісори (31-9, 23 КО) Девід Хей розповів про підготовку до бою проти британця Олександра Усика (17-0, 13 КО)

Хей в черговий раз пообіцяв українцю, що для нього це буде дуже важке випробування. Про це він розповів в інтерв'ю Talk Sport.

«Дерек Чісора програв дев'ять боїв, багато хто думає, що він вже пройшов свій пік, але, повірте мені, він так орав у тренувальному таборі, чого з ним я не бачив ще ніколи: спаринги, фізика…

Він дисциплінований, їсть правильно, спить, скільки потрібно, не робить дурниць, як у минулому, з-за чого він і програв ці дев'ять боїв. Він їх не мав віддавати. Тривалий час він був не в кращій формі і з не найкращими думками, але зараз все інакше.

Я думаю, Усик прорахувався, наскільки хороший Чісора. Він не розуміє, наскільки він сильний. Він, як бик, як скеля, і він все ще тренується».

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