Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что помогает Александру Усику (17-0, 13 КО) готовиться к бою против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО)

Так, недавно Кличко был спарринг-партнером у экс-чемпиона крузервейта.

«Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно».

К слову, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (31-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о подготовке британца к бою против Александра Усика (17-0, 13 КО)

Хэй в очередной раз пообещал украинцу, что для него это будет очень тяжелое испытание. Об этом он рассказал в интервью Talk Sport.

«Дерек Чисора проиграл девять боев, многие думают, что он уже прошел свой пик, но, поверьте мне, он так пахал в тренировочном лагере, чего с ним я не видел еще никогда: спарринги, физика…

Он дисциплинирован, ест правильно, спит, сколько нужно, не делает глупостей, как в прошлом, из-за чего он и проиграл эти девять боев. Он их не должен был отдавать. Длительное время он был не в лучшей форме и с не лучшими мыслями, но сейчас все иначе.

Я думаю, Усик просчитался, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько он силен. Он, как бык, как скала, и он все еще тренируется».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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