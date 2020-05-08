Британський супертяж Ділліан Вайт вважає, що українцю Олександру Усику не вистачає природних габаритів для успіху в суперважкій вазі

«я Зараз не бачу, як Усик може стати чемпіоном у надважкій вазі. Не знаю, як він може впоратися з кимось із чемпіонів. Саме з фізичної точки зору».

«Він дуже технічний і швидкий, але фізики і габаритів йому не вистачає. Не знаю, як він збирається 12 раундів тікати від Джошуа або Ф'юрі», - сказав Уайт.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) поділився думкою про бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) і Дерека Чісори (32-9, 23 КО)

«Одні кажуть, що навіщо Усику битися з Чісорою, можливо, з кимось слабшим пободається. Візьме когось слабшого, скажуть, та що ж це таке. Ти б'єш мішки.

Моя думка, що Чісора - це справжній супертяж. Так, він не такий габаритний, як Джошуа або Ф'юрі. Але він міцний спортсмен, середняк. Той самий правильний суперник для Сашка в цей період часу. Набагато вище рівнем минулого суперника. Але Чісора і не близький до рівня Усика. Саша повинен розбирати його без проблем», - сказав Він.

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