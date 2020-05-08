Британский боксер Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику не хватает природных габаритов для успеха в супертяжелом весе

«Сейчас я не вижу, как Усик может стать чемпионом в супертяжах. Не знаю, как он может справиться с кем-то из чемпионов. Именно с физической точки зрения».

«Он очень техничен и быстр, но физики и габаритов ему не хватает. Не знаю, как он собирается 12 раундов убегать от Джошуа или Фьюри», - сказал Уайт.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнением о бое Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО)

«Одни говорят, что зачем Усику драться с Чисорой, возможно, нужно с кем-то послабее пободаться. Возьмет кого-то послабее, скажут, да что же это такое. Ты бьешь мешков.

Мое мнение, что Чисора - это настоящий супертяж. Да, он не такой габаритный, как Джошуа или Фьюри. Но он крепкий спортсмен, середняк. Тот самый правильный соперник для Саши в этот период времени. Намного выше уровнем прошлого соперника. Но Чисора и не близок к уровню Усика. Саша должен разбирать его без проблем», - сказал Гвоздик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.