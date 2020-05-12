Багаторазовий призер чемпіонатів України з самбо і дзюдо, боєць АТО Андрій Грачов, викликав на поєдинок боксера Олександра Усика

Як повідомляє Politeka.net про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я не так сильно тренуюся, як колись, але я тобі обіцяю дуже грандіозний бій. Ти і трьох хвилин не виживеш у раунді зі мною. І я як ветеран, як бойовий офіцер, як людина, яка все життя в спорті. Я тобі покажу, хто на кого напав і з ким у нас війна", – написав Грачов.

Він розповів, що буде битися з Усиком не за правилами боксу, а "за законами війни і вулиці".

"Будемо битися за законами війни і вулиці – так, як завжди! За правилами боксу ти захотів! На війні немає правил... Там нас ні за одними правилами не вважали, там медиків у відсоток не ставили, а ти захотів за правилами... Я тебе порву на частини за три хвилини", – резюмував Грачов.

До речі, український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

Спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube.

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу. Він заявив, що сам незадоволений висловлюваннями боксера і його спробами залякати користувачів мережі.

"Я і є той диванний експерт, який жартує над твоїми "ватяними" відео, твоїми малограмотними коментарями, над твоїми дитячими віршиками і російським сценарієм, який ти хочеш просунути", - заявив борець вільного стилю.

Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.