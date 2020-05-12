Многократный призер чемпионатов Украины по самбо и дзюдо, боец АТО Андрей Грачов, вызвал на поединок боксера Александра Усика

Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты и трех минут не выживешь в раунде со мной. И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте. Я тебе покажу, кто на кого напал и с кем у нас война", – написал Грачов.

Он рассказал, что будет драться с Усиком не по правилам бокса, а "по законам войны и улицы".

"Драться будем по законам войны и улицы – так, как всегда! По правилам бокса ты захотел! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили, а ты захотел по правилам... Я тебя порву на части за три минуты", – подытожил Грачов.

К слову, украинский борец Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика

Спортсмен отреагировал на недавнее обращение своего коллеги и опубликовал ответ на YouTube.

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков.

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира. Он заявил, что сам недоволен высказываниями боксера и его попытками запугать пользователей сети.

"Я и есть тот диванный эксперт, стебется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть", - заявил борец вольного стиля.

Богдан Грицай отметил, что готов принять вызов и померяться с силами. По словам борца, он намерен преподать Александру Усику урок.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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