Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася чуттєвим знімок топлес

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною. При цьому з одягу на ній лише легка атласна спідниця, а от зверху спортсменка вирішила залишитися без нічого. Бех-Романчук прикриває оголені груди однією рукою, а в іншій тримає велику білу квітку. На фото відразу ж привертає до себе увагу оголена спина красуні і її елегантний профіль.

«Наша душа немов окремий всесвіт. І моя жадає змін», - підписала фото Бех-Романчук.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

«Маринка! Така трепетна і ніжна», «Повернися краще передом до громадськості Марина», «Боже, яка ти красива», «Ого! Оце так перевтілення», «Нічого собі яка краса», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Бех-Романчук показала, як виглядає її фігура під час спортивних змагань.

На фото Бех-Романчук була в спортивних трусах, які підкреслили її апетитну «п'яту точку» і короткому топі. Таку форму носять легкоатлети, щоб вона не заважала їм бігати. Зазначимо, що сідниці спортсменки забруднилися в піску, що додало фотографії особливої пікантності. Волосся спортсменка красиво зібрала у гульку.

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.

Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.