Український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі

Так думають деякі шанувальники боксу, але Усик не бачить у цьому проблеми, передає sport.ua.

«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.

Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.

До речі, британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив про готовність допомогти росіянину Олександру Повєткіну (35-2-1, 24 КО) в підготовці до поєдинку з Ділліаном Уайтом (26-1, 19 КО)

Так, він може відправитись в Росію, де заодно буде готуватися до свого поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Я вже сказав Повєткіну, що якщо я йому потрібен, я приїду і допоможу йому. Я полечу в Росію. Він сказав, що відправить за мною приватний літак. Обожнюю Повєткіна. Він уже спілкувався зі мною і повідомив, що "коли прийде час, я пошлю за тобою літак, і ти допоможеш мені в підготовці". Я згоден на це", - цитує Чісору Sky Sports.

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