Украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе

Так думают некоторые поклонники бокса, но Усик не видит в этом проблемы, передает sport.ua.

«Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сперва должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты попади сперва. Чисору я видел в ринге, когда я еще был аматором. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.

Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них», - заявил Усик.

К слову, британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил о готовности помочь россиянину Александру Поветкину (35-2-1, 24 КО) в подготовке к поединку с Диллианом Уайтом (26-1, 19 КО)

Так, он может отправиться в Россию, где заодно будет готовиться к своему поединку против украинца Александра Усика.

"Я уже сказал Поветкину, что если я ему нужен, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию. Он сказал, что отправит за мной частный самолет. Обожаю Поветкина. Он уже общался со мной и сообщил, что "когда придет время, я отправлю за тобой самолет, и ты поможешь мне в подготовке". Я согласен на это", - цитирует Чисору Sky Sports.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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