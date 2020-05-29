Такій фігури не можна не позаздрити

Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна вразила стрункими ніжками в коротких шортах

Відома спортсменка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фотографії Світоліна зухвало позує на балконі свого житла. Спортсменка стоїть, широко розставивши ноги і впершись рукою в одне коліно. Другою рукою Еліна відтягує воріт своєї сірої толстовки. Простий образ тенісистки доповнюють короткі чорні шортики, які дозволяють їй продемонструвати свої натреновані ніжки.

Світоліна радісно посміхається, дивлячись прямо в камеру. Судячи з усього, спортсменка позує зовсім без косметики на обличчі.

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До цього ми писали, що Світоліна показала, як стежить за своєю зовнішністю. Тенісистка поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка не забуває дбати про свою красу навіть під час карантину. На свіжому фото вона позує з косметичною маскою на обличчі, яка помітно виділяється на шкірі. Волосся знаменитості прибрані в хвіст, а в руках вона тримає чашку з кавою.

Можна помітити, що Еліна Світоліна спустила топ на одному з плечей, оголивши декольте, однак самі пікантні подробиці вона сховала за букетом орхідей, який так до речі опинився в кадрі.

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