Такой фигуре нельзя не позавидовать

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила стройными ножками в коротких шортах

Известная спортсменка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фотографии Свитолина дерзко позирует на балконе своего жилища. Спортсменка стоит, широко расставив ноги и уперевшись рукой в одно колено. Второй рукой Элина оттягивает ворот своей серой толстовки. Простой образ теннисистки дополняют короткие черные шортики, которые позволяют ей продемонстрировать свои натренированные ножки.

Свитолина радостно улыбается, глядя прямо в камеру. Судя по всему, спортсменка позирует совсем без косметики на лице.

Звезда устроила розыгрыш стильного худи, поэтому в комментариях подписчики по ее просьбе буквально засыпали ее разными эмодзи.

До этого мы писали, что Свитолина показала, как следит за своей внешностью. Теннисистка поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram.

Спортсменка не забывает заботиться о своей красоте даже во время карантина. На свежем фото она позирует с косметической маской на лице, которая заметно выделяется на коже. Волосы знаменитости убраны в хвост, а в руках она держит чашку с кофе.

Можно заметить, что Элина Свитолина приспустила топ на одном из плечей, обнажив декольте, однако самые пикантные подробности она спрятала за букетом орхидей, который так кстати оказался в кадре.

Напомним, роскошная Элина Свитолина показала главную гордость в экстра-мини: «Не могу дождаться…».

Как сообщала Politeka, вспотевшая Элина Свитолина изумила ракурсом в тесном наряде: "Это вызов".

Также Politeka писала, что Элина Свитолина показала безупречное декольте, прикрывшись цветами.