Американський боксер Майк Тайсон попросив Володимира Кличка допомогти йому в підготовці до повернення в ринг

Про це в інтерв'ю The Sun рассказалсупертяж Ентоні Джошуа.

"На кого я рівняюсь - це на Володимира Кличка. Майк Тайсон хоче повернутися. Вони покликали Кличко для роботи разом з Майком - вони могли б подзвонити кому завгодно, але подзвонили йому, тому що він шановний важковаговик і знає, як працює бізнес.

Це один із способів, яким я хотів би, щоб мене запам'ятали. Володимир – людина, на яку я рівняюся", - заявив Джошуа.

До речі, легендарний американський боксер Майк Тайсон може повернутися в бокс

Так, Шеннон Бріггс, запропонував Тайсону провести бої з братами Кличками.

«Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це станеться. Нам потрібно об'єднатися в команди – Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.

Якщо що, одного з них може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. Зразок тих, які ви дивіться в рестлінгу».

Крім того, ми писали, що Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси, які він втратив в поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі

Так, в 2015 році, українець втратив титули за версіями WBA Super, IBF і WBO, повідомляє видання MixSport.

Згідно з регламентом боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера, який після оголошення результату бою віддає їх старому чи новому чемпіону. Вночі 28 листопада 2015 року після завершення поєдинку пояси опинилися у Тайсона Ф'юрі.

Але потім всі три світові боксерські організації замовили і надіслали британцеві нові, а українцю повернули «його» пояса.

1 червня ці чемпіонські пояси з'являться у Києві в музеї Кличко.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.