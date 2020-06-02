Американский боксер Майк Тайсон попросил Владимира Кличко помочь ему в подготовке к возвращению в ринг

Об этом в интервью The Sun рассказалсупертяж Энтони Джошуа.

"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.

Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - заявил Джошуа.

К слову, легендарный американский боксер Майк Тайсон может вернуться в бокс

Так, Шеннон Бриггс, предложил Тайсону провести бои с братьями Кличко.

«Я общался с Майком и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды – Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко.

Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге».

Кроме того, мы писали, что Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в поединке с британцем Тайсоном Фьюри

Так, в 2015 году, украинец потерял титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO, сообщает издание MixSport.

Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка поясы оказались у Тайсона Фьюри.

Но потом все три мировые боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а украинцу вернули «его» пояса.

1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.