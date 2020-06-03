Український спортсмен Карен Чухаджян висловився про поїздки в Росію

Відомий український боксер-чемпіон напівсередньої ваги Карен Чухаджян заявив 2020 року, що поїхав на бій в Росію виключно, щоб перемогти на чужій території.

Крім того, він додав, що вважає Росію агресором, але визнає, що не всі росіяни агресори, цитує Чухаджяна видання Тribuna.com.

"Я їхав у Росію для того, щоб привезти титул в Україну. Так, я вважаю Росію агресором. Але це не означає, що я ненавиджу всіх росіян. Я знаю, що не всі росіяни підтримують зовнішню політику своєї країни", - написав спортсмен.

Крім того, він додав, що за всю поїздку в Росії не почув жодного поганого слова з боку росіян.

"Зазначу, що за всю мою поїздку не було сказано жодного кривого слова в бік України. Я лише проти тих, хто дозволяє поливати мою батьківщину брудом. Я не їхав у гості до братської країни, я їхав перемагати. Крапка", - резюмував Чухаджян.

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Так, він вважає, що політики в Україні перекрутили поняття патріотизму. За його словами, українські політики використовують гарне слово "патріотизм", щоб за допомогою нього з легкістю керувати українським народом.

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