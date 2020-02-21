Український кікбоксер Павло Журавльов розмістив патріотичний відеоролик «Брати», з українськими військовими

Його зробили як протилежність відеокліпу про російський спецназ, який раніше викладав боксер Василь Ломаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ломаченко опублікував відео, де йдеться про «православний дух», а в кадрах з'являються російські спецслужби.

Крім того, в кінці відео автори висловлюють подяку за допомогу у зйомках «Ввічливим людям» - військовослужбовцям Росії, форми яких не було розпізнавальних знаків.

Це викликало шквал критики в мережі. Підписники Ломаченко і просто користувачі Instagram обурені тим, що український боксер зважився на розміщення даного відео.

Нагадаємо, українці накинулися на Ломаченко через скандальне відео зі спецназом РФ.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко влип в небувалий скандал через путінський спецназ, відео.

Також Politeka писала, що Ломаченко зробив гучну заяву про поворот у кар'єрі: "Зможу спуститися...".