Топовый украинский кикбоксер Павел Журавлев разместил патриотический видеоролик «Братья», с украинскими военными
Его сделали как противоположность видеоклипу о российском спецназе, который ранее выкладывал боксер Василий Ломаченко.
Напомним, ранее мы писали о том, что Ломаченко опубликовал видео, где говорится о «православном духе», а в кадрах появляются российские спецслужбы.
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Кроме того, в конце видео авторы выражают благодарность за помощь в съемках «Вежливым людям» - военнослужащим России, на форме которых не было распознавательных знаков.
Это вызвало шквал критики в сети. Подписчики Ломаченко и просто пользователи Instagram возмущены тем, что украинский боксер решился на размещение данного видео.
Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.
Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.
Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".