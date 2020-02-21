Топовый украинский кикбоксер Павел Журавлев разместил патриотический видеоролик «Братья», с украинскими военными

Его сделали как противоположность видеоклипу о российском спецназе, который ранее выкладывал боксер Василий Ломаченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ломаченко опубликовал видео, где говорится о «православном духе», а в кадрах появляются российские спецслужбы.

Кроме того, в конце видео авторы выражают благодарность за помощь в съемках «Вежливым людям» - военнослужащим России, на форме которых не было распознавательных знаков.

Это вызвало шквал критики в сети. Подписчики Ломаченко и просто пользователи Instagram возмущены тем, что украинский боксер решился на размещение данного видео.

Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.

Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.

Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".