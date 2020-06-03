Украинский спортсмен Карен Чухаджян высказался о поездках в Россию

Известный украинский боксер-чемпион полусреднего веса Карен Чухаджян заявил 2020 года, что поехал на бой в Россию исключительно, чтобы победить на чужой территории.

Кроме того, он добавил, что считает Россию агрессором, но признает, что не все россияне агрессоры, цитирует Чухаджяна издание Тribuna.com.

"Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны", - написал спортсмен.

Кроме того, он добавил, что за всю поездку в России не услышал ни одного плохого слова со стороны россиян.

"Отмечу, что за всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка", - резюмировал Чухаджян.

Также ранее сообщалось, что чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев раскритиковал украинских политиков.

Так, он считает, что политики в Украине извратили понятие патриотизма. По его словам, украинские политики используют красивое слово "патриотизм", чтобы с помощью него с легкостью управлять украинским народом.

Напомним, чемпион мира Журавлев рассказал, как нужно поступить с Усиком

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