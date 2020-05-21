Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов заявив, що у нього немає сумнівів в причинах конфлікту 2014 року

"Україна страждає від агресії Росії, тут пересудів бути не може. Для мене особисто немає питань, хто винен. Саме тому я живу зараз в Одесі, а не Севастополі", – цитує Журавльова tribuna.com.

До речі, Ігор Кондратюк різко пройшовся по боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку

Так, відомий телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував зйомки зоряних боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в російському фільмі, через що вони потрапили в базу "Миротворця".

«Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко – сильні в рингу, але дуже слабкі в розумовому жанрі», - сказав Кондратюк.

Телеведучий зазначив, що не розуміє тих людей, хто бачить в цих боксерів кумирів. За його словами, вчинки Усика і Ломаченка поза спортом «не варті і виїденого яйця», а їхні слова «не значать ні грама».

«Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їх вчинки поза спорту не варті виїденого яйця. Їхні слова не значать ні грама», - резюмував Кондратюк.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".