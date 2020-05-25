Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вважає, що Олександра Усика не потрібно дошкуляти політичними питаннями
"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно його вплутувати туди, куди не варто його вплутувати. Хто ображається, нехай простить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.
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До речі, Ігор Кондратюк різко пройшовся по боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку
Так, відомий телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував зйомки боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в російському фільмі, через що вони потрапили в базу "Миротворця".
«Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко – сильні в рингу, але дуже слабкі в розумовому жанрі», - сказав Кондратюк.
Телеведучий зазначив, що не розуміє тих людей, хто бачить в цих боксерів кумирів. За його словами, вчинки Усика і Ломаченка поза спорту «не варті і виїденого яйця», а їх слова «не значать ні грама».
«Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їх вчинки поза спорту не варті виїденого яйця. Їх слова не значать ні грама», - резюмував Кондратюк.
Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".
Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".
Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".